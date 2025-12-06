«Говорили, что мы просто функционал»: как Охлобыстин работал дома Дедом Морозом

Дети Ивана Охлобыстина никогда не заказывали дорогих подарков на Новый год

Дети актера Ивана Охлобыстина старались не заказывать дорогих подарков у Деда Мороза на Новый год. Подробнее об этом артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

По его словам, наследники сами поняли, что сюрпризы для них готовят родители, а не зимний волшебник. Однако молчали, соглашаясь с правилами игры, и продолжали писать письма в ожидании чуда. Взрослые тоже поняли, что дети их раскрыли, но не подавали вида.

«Они писали (письма Деду Морозу. — Прим. ред.). Думаю, что в какой-то момент, и недолго это мы их обманывали, не обманывали, а путали. Они догадались, о чем идет речь. Но они писали до последнего», — отметил Охлобыстин.

Артист рассказал, что все подарки он и его жена складывали под елку по особому ритуалу.

«Под елку (клали подарки. — Прим. ред.). Мы специально им ящичек ставили там, такую шкатулку», — сказал многодетный отец.

При этом он сразу понял, что дети рассчитывали на семейный бюджет, заявляя о своих желаниях в посланиях к Деду Морозу, так как дорогих вещей они не заказывали.

«У них, кстати сказать, очень деликатные были просьбы. Они понимали, что мы можем позволить себе, что нет», — поделился актер.

Когда же все стороны процесса дарения — и родители, и дети открыли карты, первые пояснили, что просто не успевали бы преподносить необычные и масштабные подарки, так как у них нет такой же сказочной работоспособности, как у волшебника.

«Они догадывались, что мы. Мы объясняли потом, что мы просто функционал, просто, ну, служба. Дед Мороз, вот как он успеет? Он один, а нас сколько», — заключил Охлобыстин.

Иван Охлобыстин женат на актрисе и сценаристе Оксане Арбузовой. Пара в официальном союзе с 1995 года. За годы в браке у избранников родились шестеро детей: сыновья Василий и Савва и дочери Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна.

