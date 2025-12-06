Орбан заявил о подготовке европейских лидеров к войне с Россией

Орбан: лидеры Европейского союза готовятся к войне с Россией

Лидеры Европейского союза (ЕС) готовятся к войне с Россией к 2030 году, однако венгерское правительство постарается сделать все необходимое, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете.

«Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, необходимо со всей серьезностью отнестись к «сигналам бедствия», которые исходят от руководства ЕС. Он добавил, что обострение отношений и переход к военному конфликту, как правило, происходит в четыре этапа.

На первом этапе разрываются дипломатические отношения, на втором вводятся ограничительные меры и прекращается экономическое сотрудничество. Третий этап включает в себя переход к военной экономике, а заключительный, четвертый этап, соответственно, прямое столкновение.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна в настоящее время находится в опасности, но ее задача — «удержать Европу от войны». Политик отметил, что над этим нужно работать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин предупредил о последствиях возможной войны Европы с Россией. Российский лидер отметил, что конфликт может быстро привести к ситуации, когда договариваться будет некому. При этом Россия не намерена развязывать войну с Европой, но готова защитить свои интересы и реагировать на угрозы, исходящие со стороны внешних участников конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.