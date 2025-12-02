Путин предупредил о последствиях возможной войны Европы с Россией

Президент России Владимир Путин 2 декабря в ходе общения с журналистами на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что в случае начала войны со стороны Европы быстро может возникнуть ситуация, когда будет некому вести переговоры.

«Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что на Украине действия российской армии ведутся «хирургическим способом», то есть аккуратно, и подчеркнул, что это не война в прямом смысле слова. Он пояснил, что такие меры позволяют минимизировать последствия и сосредоточиться на достижении целей специальной военной операции.

Президент также прокомментировал недавние заявления министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, касающиеся подготовки Европы к возможному конфликту с Россией. Путин отметил, что европейские страны продолжают поддерживать войну на Украине и живут в иллюзиях о возможности нанесения России стратегического поражения.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не намерена развязывать войну с Европой, однако готова защитить свои интересы и реагировать на угрозы, исходящие со стороны внешних участников конфликта.

