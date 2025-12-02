Путин предупредил о последствиях возможной войны Европы с Россией

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 53 0

Президент отметил, что конфликт может быстро привести к ситуации, когда договариваться будет некому.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 2 декабря в ходе общения с журналистами на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что в случае начала войны со стороны Европы быстро может возникнуть ситуация, когда будет некому вести переговоры.

«Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что на Украине действия российской армии ведутся «хирургическим способом», то есть аккуратно, и подчеркнул, что это не война в прямом смысле слова. Он пояснил, что такие меры позволяют минимизировать последствия и сосредоточиться на достижении целей специальной военной операции.

Президент также прокомментировал недавние заявления министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, касающиеся подготовки Европы к возможному конфликту с Россией. Путин отметил, что европейские страны продолжают поддерживать войну на Украине и живут в иллюзиях о возможности нанесения России стратегического поражения.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не намерена развязывать войну с Европой, однако готова защитить свои интересы и реагировать на угрозы, исходящие со стороны внешних участников конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

19:35
«Буду рядом с ним»: умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
19:30
«Кадышева — прекрасный пример»: Бабкина объяснила популярность народной песни
19:25
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
19:25
Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек
19:21
Полина Гагарина 40 минут развлекала зрителей, спасая свой концерт от срыва
19:11
Женщина найдена мертвой в спальном мешке: ее дочь отыскала убийцу спустя 40 лет

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео