Орбан анонсировал визит делегации Венгрии в Россию в ближайшие дни

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Поездка будет носить исключительно экономический характер.

Для чего венгерская делегация прилетит в Россию

Фото: legion-media/Maxim Ermolenko

Крупная венгерская делегация прилетит в Москву в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на мероприятии в Кечкемете, которое транслировал YouTube-канал журнала Mandiner.

По словам Орбана, визит носит исключительно экономический характер.

«Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы», — пояснил он.

К тому же он отметил, что Венгрия проводит активные переговоры с РФ в сфере стратегического и экономического сотрудничества после отмены санкций.

До этого, 29 ноября, Орбан прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Целью поездки он обозначил обсуждение с российской стороной вопроса энергоснабжения Венгрии перед зимним сезоном.

В ходе встречи российский лидер отметил, что прагматизм и «самое лучшее из того, что было» в истории российско-венгерских отношений находятся в их основе в настоящее время. Путин отметил, что давно знаком с Орбаном, а отношения двух стран продолжают развиваться, несмотря на все сложности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан анонсировал заключение нескольких сделок после встречи с Путиным в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

