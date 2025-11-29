Орбан анонсировал заключение нескольких сделок после встречи с Путиным в Москве

Мария Гоманюк
Последующие переговоры РФ и Венгрии не будут относиться к компетенции правительства.

Какие сделки Орбан анонсировал после встречи с Путиным

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Заключение двух-трех крупных сделок стало возможным между Россией и Венгрией после встречи лидеров двух стран в Москве 28 ноября. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления в городе Ньиредьхаза, откуда велась трансляция на YouTube-канале политика.

«В некоторых вопросах дверь открыта, и я надеюсь, что венгерские компании заключат серьезные сделки в ближайшем будущем», — сказал он.

Помимо этого, Орбан добавил, что последующие переговоры, в числе которых вопрос энергетической компании MOL, станут предметом бизнес-решений и не будут относится к компетенции правительства. Он отметил, что надеется на успешное заключение «серьезных сделок» компаниям страны на фоне открытия новых возможностей.

До этого Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным для переговоров с ним в Кремле. Целью поездки он обозначил обсуждение с Путиным вопроса энергоснабжения Венгрии перед предстоящей зимой.

В ходе встречи Путин пояснил, что российско-венгерские отношения основываются на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» за всю историю. Российский глава также отметил давнее знакомство с Орбаном и сказал, что отношения стран и дальше будут развиваться.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан назвал успешными переговоры с Путиным в Москве.

