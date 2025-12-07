Символ международной солидарности: премия «Мы вместе» собрала участников из 47 стран

Волонтеры из Индии, Сербии и Африки присоединились к премии «Мы вместе»

В рамках государственного визита президента России и проходившего в Нью-Дели делового форума, и мы смогли наладить более тесные связи с индийскими коллегами.

Мы, я имею в виду Национальная Медиа Группа (НМГ), куда входят «Известия». НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с тремя крупнейшими медиакомпаниями Индии — это государственная телерадиокомпания Prasar Bharati, частная медиагруппа TV9 Network и ведущее мультимедийное информационное агентство Asian News International.

В рамках соглашений НМГ будет обмениваться с коллегами своим, а также производить совместно самый разный контент в области культуры, образования, науки. Появилась возможность для обучения и стажировки сотрудников. Теперь мы можем использовать потенциал корреспондентских сетей друг друга. Эти соглашения навсегда изменят медиапространство двух стран.

«Культурное взаимодействие налаживает мосты и позволяет в целом осуществлять общее взаимодействие между странами и делать его глубже, лучше и сильнее. И поэтому именно взаимодействие медиаиндустрии, оно особенно важно, потому что позволяет людям из наших стран узнавать друг друга лучше и, соответственно, лучше сотрудничать», — заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Наш интерес к Индии понятен — население под полтора миллиарда человек, объем продаж контента НМГ в эту страну вырос почти в восемь раз. Но и в России есть устойчивый интерес к индийскому колориту, это потрясающе интересная страна, страна-цивилизация.

Буквально на днях в Индии завершились съемки нового масштабного шоу «Тайный миллионер» с актером Сергеем Буруновым. Команда была совместная. Для Индии сотрудничество с НМГ, крупнейшим частным медиахолдингом, — это укрепление собственной медийной независимости. Западные ресурсы слишком активны в регионе.

Тем более индийцы же видят, как НМГ уже наладил контакты с китайскими коллегами, совместный проект блокбастер «Красный шелк» гремит в азиатских кинотеатрах. На этой неделе к показу его закупила Япония. Вот это и называется здоровая конкуренция и взаимовыгодное партнерство.

А уж тем для культурного обмена между нашими странами всегда с избытком, слишком уж у нас разные культуры.

Взять новый год. У нас он светский — 1 января, а в Китае по лунному календарю будет в середине февраля, а в Индии и вовсе нет какой-то единой даты, и в разных регионах он свой, есть и весенние даты, и осенние. Это же интересно. Но несмотря на разность культур, есть общие ценности, что нас объединяют.

Например, стремление помочь ближним. Это и в индуизме, и в конфуцианстве, и в наших традиционных религиях все прописано, это часть глобального культурного кода.

Оттого на премию «Мы вместе», это международное уже волонтерское движение, откликнулись активисты из 47 стран, что стало рекордом за пять лет проведения. Были волонтеры и из Индии, к слову, из Сербии, стран СНГ и стран Африки, там подали наибольшее количество заявок.

В России, как отметил в своем выступлении президент, количество добровольцев выросло в три раза за эти пять лет.

«У нас у всех это в крови — помощь ближнему, поддержка нуждающимся. И у вас, у ваших друзей, у ваших соратников это очень хорошо получается. Спасибо вам большое», — сказал Владимир Путин.

В этом году главную награду «Волонтер года» из рук президента получила психолог Анна Плужникова. Из-за тяжелого врожденного заболевания она почти все детство провела в больницах и интернатах. У нее в спине металлоконструкции. Но, понимая, что такое боль и одиночество, она выбрала свой путь — помогать тем, кому еще хуже, и она сначала стала волонтером в детском доме, а потом в детском хосписе.

А когда под Анапой разломило танкеры, она рванула туда и помогала там. Кормила и поддерживала активистов, которые убирали мазут с берега. В зоне ЧС девушка провела в общей сложности три месяца. «Я заряжаюсь от помощи другим», — вот что говорит Анна. Добро действительно заряжает и мотивирует.

