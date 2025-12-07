«Равный голос»: соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии

Социальная сеть X заблокировала аккаунт ЕК, где размещались рекламные материалы

Социальная сеть X заблокировала аккаунт Еврокомиссии, который использовался для размещения рекламы. Площадка так «ответила» Брюсселю после того, как он оштрафовал социальную сеть на 120 миллионов евро из-за нарушения закона Евросоюза о цифровых услугах. Об этом сообщил глава отдела продукции X Никита Бир.

«Как вы, возможно, знаете, X считает, что каждый должен иметь равный голос на нашей платформе. Однако, похоже, вы считаете, что правила не должны применяться к вашему аккаунту», — отметил представитель платформы.

Бир уточнил, что заблокированный аккаунт давно не использовался. При этом представители Еврокомиссии сами зашли на страницу, после чего опубликовали пост, нарушающий правила площадки.

Пару дней назад Еврокомиссия выписала штраф социальной сети X за нарушение Закона о цифровых услугах. Брюссель объяснил свое решение тем, что «синяя галочка», подтверждающая профиль, вводит пользователей в заблуждение, так как ее может купить любой желающий. Кроме того, Еврокомиссия сообщила об отсутствии прозрачности рекламного репозитория у площадки, что также нарушает законодательство Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Еврокомиссию заподозрили в использовании ИИ при подготовке официальных ответов.

