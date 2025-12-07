В Петербурге легковушка пробила ограждение и вылетела в реку, есть погибший

В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение, вылетев в реку. В результате чего один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

В ведомстве уточнили: ДТП произошло около четырех часов утра 7 декабря на 21-й линии Васильевского острова. В момент инцидента в салоне авто находилось два мужчины: один погиб, а второй получил серьезные травмы. О том, как себя чувствует пострадавший, неизвестно.

По словам очевидцев, легковушка на скорости пробила ограждение и упала в реку недалеко от Горного института. Что стало причиной ДТП, а также кем был погибший и пострадавший, еще не установлено. Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области в результате ДТП погиб один человек и еще пятеро пострадали. Среди раненых есть ребенок. Один из участников движения не справился с управлением во время обгона и врезался в другой автомобиль. Водитель «четверки» скончался в больнице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.