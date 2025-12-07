В результате ДТП в Ростовской области погиб человек и еще пять пострадали

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 61 0

Кроме того, травмы получил ребенок 2022 года рождения.

Сколько человек пострадало в ДТП в Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростовской области в результате ДТП погиб один человек и еще пятеро пострадали, в том числе один ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция по региону.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим и пятью пострадавшими», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что ДТП произошло на 56-м километре автомобильной дороги «Миллерово-Вешенская». По данным сотрудников полиции, ВАЗ-2104, за рулем которого находился водитель 1992 года рождения, не справился с управлением во время обгона и врезался в ВАЗ-2107.

Подчеркивается, что водитель «четверки» скончался в больнице. Кроме того, пострадали два пассажира. В то же время раны получили и те, кто был в «семерке», среди которых и ребенок 2022 года рождения.

В середине ноября в Челябинске произошло серьезное ДТП с автобусом. В результате аварии пострадали 12 человек, среди которых один ребенок. По данным регионального Минздрава, один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ДТП во Владивостоке погибла сотрудница придорожного кафе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:56
Европа «переняла опыт» Киева: коррупционные скандалы накрыли ЕС 
2:35
На прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже более 255 тысяч вопросов
2:14
«Можно обсуждать»: что стало главной темой мирных переговоров России и США
1:52
«Не просто идет»: Кирилл Дмитриев прокомментировал слова Маска о забвении Европы
1:30
В результате ДТП в Ростовской области погиб человек и еще пять пострадали
1:09
Землетрясение магнитудой 7 произошло на Аляске

Сейчас читают

Хотите навсегда прекратить храп? Эксперты назвали пять привычек
Малыши в соцсетях: с чем связан тревожный рост цифровой зависимости у детей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео