«В значительной степени»: Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Публикацию предприниматель переслал к себе на страницу в соцсети.

Как Илон Макс сравнил Европу с нацистской Германией

Фото: www.globallookpress.com/ Lev Radin

Илон Маск опубликовал пост со сравнением Европы с Четвертым рейхом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с утверждением, что Европа является «Четвертым рейхом» в данный момент. Об этом он написал в соцсети X.

Один из пользователей соцсети опубликовал на своей странице флаг Евросоюза (ЕС), на котором был отведенный влево правый край, где виднелся флаг нацистской Германии. К записи пользователя прилагалась надпись: «Четвертый Рейх».

«В значительной степени», — отметил Маск, отвечая этому пользователю.

Публикацию предприниматель переслал к себе на страницу.

До этого, 6 декабря, Маск высказал мнение с тем, что ЕС надо устранить, а ряду государств объединения вернуть суверенитет для того, чтобы их правительства могли лучше представлять народ. В своем послании бизнесмен отметил, что бюрократия «медленно душит Европу». Также он задался вопросом, от чего именно США защищают ЕС.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова Маска о забвении Европы.

