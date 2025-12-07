Умер режиссер фильмов «Ребро Адама» и «Перед экзаменом» Вячеслав Криштофович

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Кинематография творца насчитывает практически 30 картин.

Чем был известен умерший режиссер Вячеслав Криштофович

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Известный режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович ушел из жизни. Ему было 78 лет. Об этом написал кинокритик Андрей Плавхов в Telegram-канале.

«Печальная весть из Киева. <…> Умер Вячек», — сообщил он.

Также смерть творца подтвердил Национальный союз кинематографистов Украины.

Родился Криштофович 26 октября 1947 года в Киеве. Он обучался на режиссерском факультете Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого в мастерской режиссера и сценариста Владимира Денисенко. Вячеслав окончил учебное учреждение в 1971 году. В этом же месте он преподавал с 1990 годов.

Криштофович работал на киностудии Довженко в Киеве с 1970 года. Его кинематографический перечень насчитывает практически 30 картин, среди которых наиболее известные — «Ребро Адама» (1990), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Перед экзаменом» (1977), «Автопортрет неизвестного» (1988), «О нем» (2011) и многие другие.

К тому же Криштофович являлся академиком Национальной академии искусств Украины и членом правления Национального союза кинематографистов Украины. Он был лауреатом государственной премии имени Александра Довженко, ордена «За заслуги» ІІІ степени и получил статус заслуженного деятеля искусств Украины.

Помимо этого, у Вячеслава была национальная кинопремия «Золотая дзига», которая присуждается за профессиональные заслуги в развитии кинематографа Украинской киноакадемией.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер и режиссер Юрий Урюмцев умер на 68-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Битые стекла и роза: голый мужчина разгромил цветочный магазин в Казани
15:03
Президент Бенина объявил о возвращении порядка после попытки госпереворота
14:30
«Завтрак работает за вас весь день»: что такое эффект второго приема пищи
14:21
Умер режиссер фильмов «Ребро Адама» и «Перед экзаменом» Вячеслав Криштофович
14:09
Защита вдовы расчлененного рэпера Картрайта обжаловала приговор суда
13:56
В Бенине военные совершили попытку государственного переворота

Сейчас читают

Бокал вина в день полезен для здоровья? Врачи объяснили, где проходит грань
Будто в тумане: что происходит с организмом из-за постоянного пробуждения до рассвета
Поднять пару гантелей — мозг работает лучше: неожиданный эффект силовых тренировок
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео