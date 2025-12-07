В Таиланде объявили эвакуацию жителей провинций на границе с Камбоджей

В Таиланде армия начала эвакуацию жителей провинций у границ с Камбоджей. Об этом написало информагентство РИА Новости.

Уточнялось, что данное решение связано с возможностью скорых новых столкновений. Также известно, что указание касается приграничных районов четырех провинций, расположенных у границы Таиланда и Камбоджи. Армия призвала людей эвакуироваться в убежища.

До этого, 26 октября, лидеры Таиланда и Камбоджи заключили мирное соглашение во время саммита стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

При этом президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим присоединились к подписанию документа у надписи «Доставляя мир». Американский лидер во время выступления заявил, что урегулирование было достигнуто благодаря ему.

Помимо этого, Трамп пригрозил сторонам конфликта, что откажется заключать торговые соглашения, если конфликт продолжится. Об этом он сказал при первых договоренностях при посредничестве Малайзии в июле.

Таиланд приостановил действие соглашений с Камбоджей, достигнутых в Куала-Лумпуре и предусматривающих меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений, 10 ноября. Спустя два дня местные СМИ передали, что тайские солдаты обстреляли камбоджийских граждан, живущих в приграничной деревне Прейчан провинции Бантей Миенчей.

