«Атака ботов»: жену Влада Соколовского обвинили в мошенничестве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 61 0

Следственный комитет установил нескольких человек, стоявших за рассылкой проклятий в комментариях к постам певца и его супруги.

Фото, видео: Мессман Евгений/ТАСС;Instagram*/ vs20; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конфликт Соколовского с информацией о его мошенничестве оказался намеренным

Вокруг певца Влада Соколовского, его жены Ангелины Сурковой и врача-блогера Анны Иорданян разгорелся скандал, который длился более двух лет и привел к массовым обвинениям в мошенничестве. Подробнее об этом Влад и Анна рассказали в соцсетях.

По словам участников конфликта, информация, распространявшаяся пользователями сети, была организованной обманной кампанией, а причастные к ней лица установлены следствием.

Суть конфликта

Соколовский сообщил, что Следственный комитет уже установил нескольких человек, которые стояли за масштабной атакой ботов, рассылкой проклятий в комментариях и размещением публикаций в Telegram-каналах. По словам артиста, именно эти люди «выставляли его и жену мошенниками», не проверяя информацию.

Развитие конфликта

По словам Соколовского, кибератака затронула не только его собственные страницы, но и рекламодателей. Одной из наиболее пострадавших стала врач и блогер Анна Иорданян, заказавшая рекламу у Ангелины Сурковой. После размещения рекламы на нее «началась атака ботов», а затем в сети стали распространяться обвинения против Сурковой.

«Она в свое время заказала рекламу у Ангелины, прекрасная аудитория, подходящая Анне. И Анна столкнулась вот с такой ситуацией. У нее там произошел еще дисконнект небольшой с ее менеджером. Ее не предупредили о том, что мы предупреждали, что могут быть такие накрутки, если они будут, обязательно нам сообщите», — сказал певец.

Исполнитель подчеркнул, что после первоначального недопонимания и эффекта «искаженного телефонного разговора» между Анной и ее менеджером все вопросы были улажены. Однако именно Иорданян, по словам певца, позже «очень сильно распространяли по всем пабликам», как часть кампании против него и его семьи.

Фото, видео: Instagram*/ dr_iordanyan_; 5-tv.ru

Позиция Анны Иорданян

Иорданян подтвердила, что все условия сотрудничества были выполнены, и назвала себя, Суркову и Соколовского «жертвами мошенников». Она рассказала, что в период беременности получила волну негативных сообщений, а затем неизвестные начали предлагать ей «непристойные вещи, коллективные жалобы и обращения в прокуратуру».

После прямого общения с Владом и Ангелиной конфликт был исчерпан.

«Претензий у меня к ребятам нет и не было», — отметила она.

Также блогер предупредила Telegram-каналы, которые используют ее видео без разрешения, что готова обращаться в соответствующие инстанции.

Продолжение истории

Соколовский заявил, что теперь, когда фигуранты установлены, при повторении подобных действий он и пострадавшие бренды будут подавать административные и гражданские иски.

«По каждому такому нарушению мы будем взыскивать… огромные неустойки, чтобы, как говорится, не повадно никому такое делать», — пояснил он.

В свою очередь Анна Иорданян выразила надежду, что «справедливость восторжествует» и ее участие в этой истории будет окончательно закрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:44
«Приоритет номер один»: американские компании хотели бы расширяться в России
1:23
Межзвездный пришелец: астроном из Гарварда обнаружил у 3I/ATLAS два хвоста
1:04
В ФРГ выпустили на свободу россиянку, обвиняемую по делу «рейхсбюргеров»
0:44
«Атака ботов»: жену Влада Соколовского обвинили в мошенничестве
0:22
«Позиция отличается»: Израиль настроен против создания палестинского государства
23:56
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов

Сейчас читают

Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео