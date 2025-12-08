«Атака ботов»: жену Влада Соколовского обвинили в мошенничестве

Конфликт Соколовского с информацией о его мошенничестве оказался намеренным

Вокруг певца Влада Соколовского, его жены Ангелины Сурковой и врача-блогера Анны Иорданян разгорелся скандал, который длился более двух лет и привел к массовым обвинениям в мошенничестве. Подробнее об этом Влад и Анна рассказали в соцсетях.

По словам участников конфликта, информация, распространявшаяся пользователями сети, была организованной обманной кампанией, а причастные к ней лица установлены следствием.

Суть конфликта

Соколовский сообщил, что Следственный комитет уже установил нескольких человек, которые стояли за масштабной атакой ботов, рассылкой проклятий в комментариях и размещением публикаций в Telegram-каналах. По словам артиста, именно эти люди «выставляли его и жену мошенниками», не проверяя информацию.

Развитие конфликта

По словам Соколовского, кибератака затронула не только его собственные страницы, но и рекламодателей. Одной из наиболее пострадавших стала врач и блогер Анна Иорданян, заказавшая рекламу у Ангелины Сурковой. После размещения рекламы на нее «началась атака ботов», а затем в сети стали распространяться обвинения против Сурковой.

«Она в свое время заказала рекламу у Ангелины, прекрасная аудитория, подходящая Анне. И Анна столкнулась вот с такой ситуацией. У нее там произошел еще дисконнект небольшой с ее менеджером. Ее не предупредили о том, что мы предупреждали, что могут быть такие накрутки, если они будут, обязательно нам сообщите», — сказал певец.

Исполнитель подчеркнул, что после первоначального недопонимания и эффекта «искаженного телефонного разговора» между Анной и ее менеджером все вопросы были улажены. Однако именно Иорданян, по словам певца, позже «очень сильно распространяли по всем пабликам», как часть кампании против него и его семьи.

Позиция Анны Иорданян



Иорданян подтвердила, что все условия сотрудничества были выполнены, и назвала себя, Суркову и Соколовского «жертвами мошенников». Она рассказала, что в период беременности получила волну негативных сообщений, а затем неизвестные начали предлагать ей «непристойные вещи, коллективные жалобы и обращения в прокуратуру».

После прямого общения с Владом и Ангелиной конфликт был исчерпан.

«Претензий у меня к ребятам нет и не было», — отметила она.

Также блогер предупредила Telegram-каналы, которые используют ее видео без разрешения, что готова обращаться в соответствующие инстанции.

Продолжение истории

Соколовский заявил, что теперь, когда фигуранты установлены, при повторении подобных действий он и пострадавшие бренды будут подавать административные и гражданские иски.

«По каждому такому нарушению мы будем взыскивать… огромные неустойки, чтобы, как говорится, не повадно никому такое делать», — пояснил он.

В свою очередь Анна Иорданян выразила надежду, что «справедливость восторжествует» и ее участие в этой истории будет окончательно закрыто.

