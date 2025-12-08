«Нереалистичные ожидания»: Пушков заявил о разногласиях между США и ЕС по Украине

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

В новой Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов прямо сказано об отсутствии шансов у Незалежной вступить в НАТО в ближайшее время.

Пушков о новой Стратегии нацбезопасности США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сенатор Пушков: новая Стратегия нацбезопасности США подтвердила разногласия с ЕС

Сенатор Алексей Пушков заявил, что новая Стратегия национальной безопасности США указывает на глубокие разногласия Соединенных Штатов и Евросоюза по украинскому конфликту. Такое мнение сенатор озвучил в своем Telegram-канале.

«Важная часть новой доктрины — официальная констатация принципиальных разногласий администрации (президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа с руководством Евросоюза по поводу войны на Украине. В документе прямо говорится, что «администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые испытывают нереалистичные ожидания от войны», — отметил член Совета Федерации.

По словам сенатора, новая версия Стратегии национальной безопасности своей концепцией идет вразрез с позицией Брюсселя по украинскому конфликту. Если Вашингтон сообщил о своем намерении разрешить кризис как можно скорее, то Евросоюз, наоборот, выступает за продолжение боевых действий.

Кроме того, Пушков прокомментировал и отношение США к России в новом документе. Он подчеркнул, что на этот раз РФ не названа ни угрозой, ни противником, ни «ревизионистским государством», в отличие от времен бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Кроме того, по мнению Пушкова, в обновленной версии Стратегии прямо сказано о том, что в НАТО Украина, пока в Белом доме Дональд Трамп, не вступит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле положительно оценили обновление Стратегии национальной безопасности США, в которой Москва теперь фигурирует не в качестве «прямой угрозы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:31
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
3:09
«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
2:48
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам
2:27
«Нереалистичные ожидания»: Пушков заявил о разногласиях между США и ЕС по Украине
2:06
В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
1:44
«Приоритет номер один»: американские компании хотели бы расширяться в России

Сейчас читают

В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео