«Нереалистичные ожидания»: Пушков заявил о разногласиях между США и ЕС по Украине

Сенатор Пушков: новая Стратегия нацбезопасности США подтвердила разногласия с ЕС

Сенатор Алексей Пушков заявил, что новая Стратегия национальной безопасности США указывает на глубокие разногласия Соединенных Штатов и Евросоюза по украинскому конфликту. Такое мнение сенатор озвучил в своем Telegram-канале.

«Важная часть новой доктрины — официальная констатация принципиальных разногласий администрации (президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа с руководством Евросоюза по поводу войны на Украине. В документе прямо говорится, что «администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые испытывают нереалистичные ожидания от войны», — отметил член Совета Федерации.

По словам сенатора, новая версия Стратегии национальной безопасности своей концепцией идет вразрез с позицией Брюсселя по украинскому конфликту. Если Вашингтон сообщил о своем намерении разрешить кризис как можно скорее, то Евросоюз, наоборот, выступает за продолжение боевых действий.

Кроме того, Пушков прокомментировал и отношение США к России в новом документе. Он подчеркнул, что на этот раз РФ не названа ни угрозой, ни противником, ни «ревизионистским государством», в отличие от времен бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Кроме того, по мнению Пушкова, в обновленной версии Стратегии прямо сказано о том, что в НАТО Украина, пока в Белом доме Дональд Трамп, не вступит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле положительно оценили обновление Стратегии национальной безопасности США, в которой Москва теперь фигурирует не в качестве «прямой угрозы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.