В Кремле положительно оценили новую Стратегию национальной безопасности США

В Кремле положительно оценили обновление Стратегии национальной безопасности США, в которой Москва теперь фигурирует не в качестве «прямой угрозы», а, напротив, Вашингтон даже рассматривает сотрудничество с Россией в сфере стратегической безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем это позитивным шагом», — отметил он.

По словам бывшего офицера разведки армии США Скотта Риттера, обновленная Стратегия указывает на то, что Вашингтон не станет поддерживать Европу в случае возможного военного столкновения с РФ. Напротив, как отметил Риттер, Брюссель теперь представляет угрозу для всего мира и самого себя.

Обновленная Стратегия национальной безопасности США представляет собой тридцатистраничный документ. Основными пунктами своей политики Вашингтон назвал завершение украинского конфликта и фокус на торговлю с Китаем только нестратегическими товарами. Также Белый дом хочет, чтобы Европа взяла на себя ответственность за обеспечение собственной безопасности. Кроме того, США в новой редакции сообщили, что для них восстановление отношений с Россией является приоритетом во внешней политике на Европейском континенте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны Европы выразили обеспокоенность содержанием стратегии нацбезопасности США.

