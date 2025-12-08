Минус 20 и без тепла: жители Ангарска мерзнут из-за аварии на ТЭЦ

Эфирная новость 17 0

Свыше полутора тысяч домов остались без отопления, а запуск резервных котлов пока не позволяет поднять температуру до нормы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авария на ТЭЦ оставила Ангарск без отопления в морозы

В Иркутской области замерзает целый город. В минус 20 жители Ангарска остались без отопления. Все из-за аварии на ТЭЦ, которая затронула более полутора тысяч домов. Последствия устраняют уже несколько часов. И к этой минуте известно, что специалисты запустили резервный котел. Но температура во многих домах все равно остается ниже нормы.

Если тепло не вернется, в школах Ангарска сегодня отменят занятия. Ситуация на контроле местной прокуратуры, идет проверка. Продолжаются и ремонтные работы, сроки восстановления работы ТЭЦ пока неизвестны. В ближайшее время должны заработать еще два резервных котла.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Финляндии отходы АЭС начнут сжигать для отопления. Речь идет о нерадиоактивных отходах, которые признаны безопасными для человека и окружающей среды. Среди них — спецодежда, перчатки, защитные пластиковые материалы и другие предметы, из которых предварительно удалят плохо сгораемые компоненты.

Финляндия в последние годы активно использует импортные отходы для выработки тепловой энергии. Основные поставки идут из Италии, а также из Великобритании, Ирландии, Польши и Норвегии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Минус 20 и без тепла: жители Ангарска мерзнут из-за аварии на ТЭЦ
8:00
Картошка с мясом и гниющий в желудке ужин во время сна: главные мифы о еде
8:00
Рекордный ажиотаж: билеты на «Щелкунчика» в Большом театре продали за миллион рублей
7:44
Дмитриев ответил на слова главы МИД Польши о «разделе Европы»
7:30
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
В Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества

Сейчас читают

«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео