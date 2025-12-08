Минус 20 и без тепла: жители Ангарска мерзнут из-за аварии на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ оставила Ангарск без отопления в морозы

В Иркутской области замерзает целый город. В минус 20 жители Ангарска остались без отопления. Все из-за аварии на ТЭЦ, которая затронула более полутора тысяч домов. Последствия устраняют уже несколько часов. И к этой минуте известно, что специалисты запустили резервный котел. Но температура во многих домах все равно остается ниже нормы.

Если тепло не вернется, в школах Ангарска сегодня отменят занятия. Ситуация на контроле местной прокуратуры, идет проверка. Продолжаются и ремонтные работы, сроки восстановления работы ТЭЦ пока неизвестны. В ближайшее время должны заработать еще два резервных котла.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Финляндии отходы АЭС начнут сжигать для отопления. Речь идет о нерадиоактивных отходах, которые признаны безопасными для человека и окружающей среды. Среди них — спецодежда, перчатки, защитные пластиковые материалы и другие предметы, из которых предварительно удалят плохо сгораемые компоненты.

Финляндия в последние годы активно использует импортные отходы для выработки тепловой энергии. Основные поставки идут из Италии, а также из Великобритании, Ирландии, Польши и Норвегии.

