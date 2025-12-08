Российские военные инженеры создали уникальную защиту для танков от дронов ВСУ

Наши военные инженеры придумали новый метод борьбы с беспилотниками. Бойцы Южной группировки войск вручную создали уникальную защиту от дронов-камикадзе. Благодаря ей техника -- выживает даже в самых сложных условиях. Корреспондент "Известий" Дмитрий Зименкин все увидел.

Безукоризненная работа танка в современной войне больше невозможна без особой защиты. В засекреченном от лишних глаз месте инженеры и танкисты "Южной" группировки войск вручную создают защитные конструкции от дронов, например, так называемый мангал или тип "медуза".

"Это первая основа: идет каркас из толстостенного металла, дальше еще навариваем сетку и все это на определенном расстоянии. Стараемся закрывать, чтобы обеспечить дополнительную защиту, это могут быть тросы, мангалы типа "медуза", сетки, все, что возможно", – объяснил заместитель командира ремонтной роты 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса с позывным Колумб.

Или, например, идет работа над защитой "дикобраз", последний писк моды в наших гаражных ВПК создается из стальных тросов. Такой ощетинившийся танк, а в данном случае вражеский БТР М113, ВСУ позаимствовали наше ноу-хау, крайне сложно уничтожить. По нему бьют, а он раз за разом едет дальше.

"Это обычный трос, шахт здесь очень много, ничего не стоит, старый ржавый валяется. Приваривается, дрон одним винтом ударится, струя уйдет в сторону, возможно, рассеется и не пробьет борт, дешево и сердито", – добавил мастер ремонтной роты 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса с позывным Кореец.

"Преимущество системы "дикобраз" перед тем же "царь-мангалами" – это хорошая обзорность и мобильность башни танка. Недостатком некоторые называют травмоопасность распушенных тросов для пехоты, но танки с таким типом защиты в открытую атаку не ходят, а чаще работают из закрытых позиций", – рассказал корреспондент.

Выдвижная клетка-трансформер собирается и убирается, обеспечивая живучесть танков.

"Сюда врезается, а сюда кумулятивная струя уже теряется, и вот не пробило", – подчеркнул старший механик-водитель 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса с позывным Механ

Не забывают инженеры и о наших операторах дронов, создают для них вот такие шипы для сброса против колесной техники ВСУ. Съемочную группу повергло в шок, что мастера сами создали станок, на котором прямо в гараже, не дожидаясь поставок, вытачивают детали для танка, очень экономит время.

"Восстанавливаем изношенные диски главного фрикциона, то есть сцепления танка. Небольшой ремонт в кратчайшие сроки", – заявил сварщик ремонтной роты 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса с позывным Федяй.

Инженерная мысль наших фронтовых техников летит вперед, не уступая скорости продвижения российских войск, а оно рекордное. За прошлый месяц освобождено больше 700 квадратных километров территории, это лучший из результатов российской армии за последний год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.