В Госдуме рассказали, кто в России имеет право на две пенсии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Ряд профессий предполагает такую возможность.

Какие категории граждан России имеют право на две пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Депутат Говырин: две пенсии можно получить при наличии двух оснований на выплаты

Россияне могут получить две пенсии, если соответствующее право подтверждается двумя разными основаниями. Так, допускается объединение выплат по старости и инвалидности. Кроме того, пособие положено военнослужащим, участникам боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) и космонавтам. Об этом журналистам РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В России две пенсии назначаются тем гражданам, для которых такое право прямо закреплено в пенсионном законодательстве. Речь идет о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на вторую выплату по другому основанию», — пояснил он.

Основные получатели — военные и участники боевых действий. Две пенсии доступны инвалидам, получившим военную травму: государственная по инвалидности и страховая по старости. Это участники Великой Отечественной войны (ВОВ), обладатели знаков жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда с инвалидностью.

Бойцы спецоперации и добровольцы — в той же категории, если они потеряли здоровье в связи с ранениями, травмами, контузиями или заболеваниями, полученными при исполнении контракта. Две пенсии положены и за выслугу лет по линии военного пенсионного законодательства, и семьям погибших военнослужащих и добровольцев, и родителям призывников, погибших в период службы или умерших после увольнения вследствие военной травмы.

Вдовы могут рассчитывать на них, если снова не вышли замуж. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II группы из таких семей могут сочетать пенсию по случаю потери кормильца с пенсией по инвалидности или старости. Родные «чернобыльцев», умерших или перенесших лучевую болезнь, оформляют пенсию по случаю потери кормильца вместе со страховой или социальной.

То же касается космонавтов, работников летно-испытательного состава и бывших федеральных государственных гражданских служащих и их близких. Силовики приравниваются к военным пенсионерам при 15 годах страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят запустить новую пенсионную программу с государственной поддержкой. Соответствующий проект уже одобрили в правительстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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