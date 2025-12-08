Жизненный урок: ученики школы актерского мастерства в Челябинске остались без денег

Громкий скандал разгорается на Южном Урале вокруг театральной школы, обучение в которой обернулось драмой с обманом и финансовыми махинациями. Владелец курсов за сотни тысяч рублей обещал научить людей ораторскому мастерству и умению вести переговоры, но теперь потерпевшим приходиться штудировать право.

Занятия внезапно прекратились, а деньги никто не вернул. Причем, в похожей ситуации оказались ученики подобных школ предпринимателя в разных городах. Корреспондент «Известий» Елисей Савлюк разыскал бизнесмена и задал ему несколько вопросов.

Они хотели быть ближе к своей мечте, но остались без нее и без денег. Десятки так и несостоявшихся актеров и ораторов уже который месяц обивают пороги школы актерского мастерства «Гримерка». Все они доверились хорошим отзывам в интернете. Но на деле все оказалось не так. В какой-то момент ученикам заявили: спектакль окончен. Школу закрыли, но деньги за обучение никто так и не вернул.

«Мы все, получается, вложили деньги — кто кредитные, кто свои. У всех разная ситуация. И остались, получается, ни с чем. У нас нет ни курсов пройденных, ни денег. И кредит продолжаем выплачивать», — отмечает пострадавший Георгий Павлов.

Среди пострадавших — юристы, управленцы, бизнесмены — все те, кто работает с людьми. Чтобы чувствовать себя увереннее в переговорах, за восьмимесячный курс они отдали от 80 до 140 тысяч рублей. Те, кто курсы посещать не мог, обращались за возвратом. В ответ им предлагали сомнительные схемы.

«Мы заключили дополнительное соглашение, что их новый ученик будет в счет своего обучения выплачивать мне мои деньги. Но в итоге студия закрылась. И я не получила свои деньги, как и остальные», — рассказала одна из пострадавших.

Пострадавшие уверены, что все это «театр одного актера». Каждый из них заключал договор с предпринимателем Павлом Савельевым. Бизнес-коучем, во владении которого — 15 школ вокала по всей стране и в СНГ. Еще в сентябре он продал школу в Челябинске за бесценок одному из ее учеников, обычному грузчику. Через какое-то время новый руководитель понял, что денег нет, а платить преподавателям нечем.

«Он показывал одну картинку, скрывая другое. Он показывал, видимо, то, что ему нужно было, чтобы человека заинтересовать. Он просто мужу навязал бизнес, заведомо введя в заблуждение. Мы являемся такими же пострадавшими сейчас, как и люди», — заявила жена владельца бизнеса Дарья Луговая.

Найти бывшего собственника Павла Савельева не так просто. Даже его бывшая жена, с которой они в разводе всего неделю, не знает, где он находится. После того как она услышала, во что влип ее бывший возлюбленный, расплакалась. Прямо при нашей съемочной группе.

«Мне жалко, что был один человек, а сейчас он просто, куда он себя заводит… На дно», — отметила Анна, бывшая жена Павла Савельева.

Сам Павел от встречи с журналистами отказывается, но в телефонном разговоре заявляет: бизнес приносил ему сплошные убытки. Когда он решил его продать, появился покупатель. За 200 тысяч рублей Павел передал школу одному из учеников, Ивану. Но тот оказался недобросовестным.

«Сейчас по собственной инициативе принял решение какую-то часть учеников доучить. То есть сегодня прямо буквально информацию в общий чат отправили, что будем доучивать. Хотя, в принципе, мы уже не должны этого делать, этим должен Иван заниматься. Ну, случилось как случилось, поэтому уроки будем мы проводить», — сообщил бывший владелец бизнеса Павел Савельев.

Сами ученики обещаниям не верят. По нашей информации, у Савельева — большие долги по кредитам. И откуда он возьмет средства еще и на доучивание, большой вопрос. Пострадавшим вся эта история напоминает мошенническую схему.

«Человек уже неоднократно эту схему проворачивает. В Екатеринбурге, в Иркутске, у него там судебные иски. Теперь и в Челябинске. То есть такой Остап Бендер», — указывает еще одна пострадавшая.

Так это или нет, предстоит разбираться органам. Пострадавшие уже написали коллективное заявление. И надеются на то, что у этого спектакля будет продолжение со счастливым для них концом.

