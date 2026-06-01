Сейчас вылетит птичка: как на улицах Москвы зарабатывают на фото с пернатыми

Стоимость снимка на телефон с голубем или попугаем стартует от тысячи рублей за один кадр.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Legky; 5-tv.ru

Крупные штрафы могут грозить фотографам, которые сколачивают прибыльный бизнес на голубях. Улицы городов сегодня заполонили владельцы птиц, которые предлагают сделать эффектные снимки. А затем — требуют баснословные деньги за пару фотографий. Тем, кто отказывается выкладывать целое состояние за фотографии сомнительного качества, начинают угрожать. В этом убедилась корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

Воробьевы горы. Фотосессия с голубями в самом разгаре. Через несколько минут те, кто сами зарабатывают на фото- и видеосъемке, испугаются нашей камеры и разлетятся в неизвестных направлениях.

На улицах города вновь появляются нелегальные фотографы с птицами. Прохожим предлагают сделать снимки с павлиньими голубями, орлами, попугаями и другими ручными пернатыми — нередко без каких-либо документов и разрешений.

Спрос большой. Ожидаем своей очереди. Фотограф освобождается и сразу озвучивает цену услуги: детский — тысяча, взрослый — две.

За такие деньги предлагают снимки только на телефон. Ни о каком профессиональном оборудовании речи не идет. Фотограф — самоучка, она же — хозяйка птиц, ловко усаживает пернатых на клиента и приступает к работе.

Фотосессия окончена. Переводим две тысячи рублей некоему Дмитрию. Возвращаемся в качестве журналистов. К этому моменту прибыл, по всей видимости, еще один владелец голубей.

Уже несколько метров мы молча идем с этим молодым человеком, который забрал птиц. Он не может ответить на вопросы: почему он их забрал, кто он такой и есть ли у девушки, вероятно, знакомой этого мужчины, документы ветеринарные, как минимум, на этих птиц.

Хозяин с птицами сел в такси и уехал. А его коллега повела себя иначе.

«Теперь птица, с которой я сфотографировалась за две тысячи рублей, находится у журналиста в руках абсолютно бесплатно. Ее хозяйка куда-то убежала», — отметила корреспондент.

Журналисты вызвали сотрудников полиции.

«Как-то это детям и тем, кто хочет сфотографироваться, прививает какие-то ложные ценности. То есть погладить птичку и совершенно не задуматься, что ей плохо, что ей больно», — говорят прохожие.

Улица Никольская, самый центр Москвы. В нескольких метрах от Кремля тоже эксплуатируют птиц для заработка. Кормилица «молодого предпринимателя» здесь — павлиний голубь Маша. Ее хозяин, кажется, сам до конца не понимает, какой доход она должна приносить.

— А сколько стоит?

— Понравится — поблагодарите. Миллионов не берем.

— То есть можно скинуть даже сто рублей?

— У нас не сто рублей.

— А сколько?

— Тысяча — детский, две — взрослый.

Соглашаемся на фотосессию. Хозяин делает на свой телефон десятки фотографий, снимает видео, а потом сообщает, что две тысячи рублей — это цена за один кадр.

— За три кадрика возьму, остальное в подарок.

— Сколько?

— Тысяча — детский, две — взрослый.

— Шесть тысяч что ли?

— Да.

 — Нет, я столько не переведу.

Мы заплатили фотографу две тысячи рублей. А хозяйка голубей с Воробьевых гор так и не вернулась за своими пернатыми. Их забрали в отдел полиции. А потом передали в природоохранную организацию.

