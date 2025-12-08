«Древняя» шутка: в Греции художник решил запутать археологов будущего

Скульптор в Греции утопил фальшивую статую, чтобы запутать археологов будущего

В Греции скульптор решил запутать археологов будущего. Для этого он сделал и утопил фальшивую копию известнейшей античной статуи «Дискобол».

Реализация была столь же абсурдной, как и сама идея. Лицо статуи он скопировал с персонажа популярного мультфильма. Кроме того, художник проконсультировался со специалистом-океанологом, чтобы понять, не навредит ли задумка экологии. Правда, чтобы попасть на беседу в колледж, он подделал студенческий пропуск. Где конкретно затопили статую, пока неизвестно, но не исключено, что разыскивать ее будет полиция. Как и самого скульптора — законность его действий уже проверяют.

