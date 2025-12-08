Россия и Китай провели совместные противоракетные учения в декабре 2025 года

Российские и китайские военные в начале декабря 2025 года провели третьи совместные учения для отработки противоракетных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны КНР.

«Китайские и российские военные провели третьи совместные противоракетные учения на территории России в начале декабря 2025 года», — отметили в ведомстве.

В то же время китайские военные подчеркнули, что учения были направлены для отработки исключительно оборонительных действий. Уточняется, что мероприятия не затронули интересы третьих стран. Кроме того, как отметили в Минобороны Китая, учения не имеют никакого отношения к нынешней международной или региональной ситуации.

В конце лета российские и китайские подводные лодки провели первое совместное патрулирование в водах Тихого океана. Выполнив все задачи, поставленные перед ними, корабли вернулись в места постоянного базирования. В отработке маневров приняли участие по одной подводной лодке от Тихоокеанского флота ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Также в патрулировании принимали участие еще два российских корабля.

В начале августа Россия, Китай и Монголия провели совместные учения для отработки действий по обороне границы. Военные маневры прошли в приграничном районе, расположенном между тремя государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин оценил уровень российско-китайских отношений как беспрецедентно высокий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.