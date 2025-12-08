Россия и Китай провели совместные противоракетные учения в декабре 2025 года

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 53 0

Маневры не были никак связаны с нынешней геополитической обстановкой.

Когда РФ и КНР провели противоракетные учения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские и китайские военные в начале декабря 2025 года провели третьи совместные учения для отработки противоракетных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны КНР.

«Китайские и российские военные провели третьи совместные противоракетные учения на территории России в начале декабря 2025 года», — отметили в ведомстве.

В то же время китайские военные подчеркнули, что учения были направлены для отработки исключительно оборонительных действий. Уточняется, что мероприятия не затронули интересы третьих стран. Кроме того, как отметили в Минобороны Китая, учения не имеют никакого отношения к нынешней международной или региональной ситуации.

В конце лета российские и китайские подводные лодки провели первое совместное патрулирование в водах Тихого океана. Выполнив все задачи, поставленные перед ними, корабли вернулись в места постоянного базирования. В отработке маневров приняли участие по одной подводной лодке от Тихоокеанского флота ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Также в патрулировании принимали участие еще два российских корабля.

В начале августа Россия, Китай и Монголия провели совместные учения для отработки действий по обороне границы. Военные маневры прошли в приграничном районе, расположенном между тремя государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин оценил уровень российско-китайских отношений как беспрецедентно высокий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Минус 20 и без тепла: жители Ангарска мерзнут из-за аварии на ТЭЦ
8:00
Картошка с мясом и гниющий в желудке ужин во время сна: главные мифы о еде
8:00
Рекордный ажиотаж: билеты на «Щелкунчика» в Большом театре продали за миллион рублей
7:44
Дмитриев ответил на слова главы МИД Польши о «разделе Европы»
7:30
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
В Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества

Сейчас читают

«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео