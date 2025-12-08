Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 96 0

Проблемы с охраной начались после отъезда королевского наследника из страны.

Есть ли шанс на воссоединение королевской семьи Британии

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Меры безопасности, предоставляемые принцу Гарри во время его визитов в Великобританию, пересматриваются впервые за несколько лет. Об этом сообщает Mirror.

Решение может приблизить долгожданное воссоединение принца с королем Карлом III, отношения между которыми остаются напряженными после его отъезда из страны.

По данным издания, после назначения нового министра внутренних дел Шабаны Махмуд принц направил ей письмо с просьбой провести официальную оценку уровня угроз через Исполнительный комитет по защите членов королевской семьи и общественных деятелей (Ravec). Впервые с 2020 года Министерство внутренних дел согласилось провести такую проверку — это стало возможным после майского решения Высокого суда, где Гарри не сумел оспорить отказ ведомства пересмотреть его уровень государственной охраны.

Судебная тяжба началась после того, как Гарри и Меган переехали сначала в Канаду, а затем в Калифорнию, отказавшись от статуса работающих членов королевской семьи. Герцог утверждал, что решение суда фактически лишило его возможности безопасно привозить Меган и их детей — Арчи и Лилибет — в Великобританию.

Ravec поручил своему совету по управлению рисками пересмотреть уровень угрозы, и итоговое решение может быть принято уже в следующем месяце.

«Система защиты правительства Великобритании строгая и соразмерная», — заявил представитель правительства.

Он подчеркнул, что детали не разглашаются, чтобы не ставить под угрозу безопасность лиц, к которым применяются эти меры.

Во время последней поездки Гарри в Британию в сентябре к нему дважды «приближался вплотную» преследователь — еще один фактор, усиливший беспокойство герцога за собственную безопасность в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
Жизненный урок: ученики школы актерского мастерства в Челябинске остались без денег
14:16
В Швеции впервые за 15 лет прошел неонацистский марш
14:00
Униженная Европа: Мерц, Макрон и Стармер терпят рейтинговый удар
13:45
Китаянка вышла замуж за спасателя, который вытащил ее из-под завалов в 10 лет
13:38
«Я обречен»: известный телеведущий раскрыл страшный диагноз
13:30
Мама думала, что дочь переписывается с друзьями: ИИ довел девушку до самоубийства

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео