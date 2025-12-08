Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Mirror: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Меры безопасности, предоставляемые принцу Гарри во время его визитов в Великобританию, пересматриваются впервые за несколько лет. Об этом сообщает Mirror.

Решение может приблизить долгожданное воссоединение принца с королем Карлом III, отношения между которыми остаются напряженными после его отъезда из страны.

По данным издания, после назначения нового министра внутренних дел Шабаны Махмуд принц направил ей письмо с просьбой провести официальную оценку уровня угроз через Исполнительный комитет по защите членов королевской семьи и общественных деятелей (Ravec). Впервые с 2020 года Министерство внутренних дел согласилось провести такую проверку — это стало возможным после майского решения Высокого суда, где Гарри не сумел оспорить отказ ведомства пересмотреть его уровень государственной охраны.

Судебная тяжба началась после того, как Гарри и Меган переехали сначала в Канаду, а затем в Калифорнию, отказавшись от статуса работающих членов королевской семьи. Герцог утверждал, что решение суда фактически лишило его возможности безопасно привозить Меган и их детей — Арчи и Лилибет — в Великобританию.

Ravec поручил своему совету по управлению рисками пересмотреть уровень угрозы, и итоговое решение может быть принято уже в следующем месяце.

«Система защиты правительства Великобритании строгая и соразмерная», — заявил представитель правительства.

Он подчеркнул, что детали не разглашаются, чтобы не ставить под угрозу безопасность лиц, к которым применяются эти меры.

Во время последней поездки Гарри в Британию в сентябре к нему дважды «приближался вплотную» преследователь — еще один фактор, усиливший беспокойство герцога за собственную безопасность в стране.

