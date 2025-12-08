«Я обречен»: известный телеведущий раскрыл страшный диагноз

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Журналист обратился к врачам после того, как заметил подозрительное новообразование на коже.

Чем болен телеведущий Эдриан Чайлз

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Британский телеведущий раскрыл диагноз и признался в страхе за свою жизнь

Британский теле- и радиоведущий Эдриан Чайлз рассказал, что врачи диагностировали у него рак кожи. Своей историей он поделился в статье, опубликованной в The Guardian.

По словам журналиста, поводом для обращения к специалистам стало подозрительное образование на коже. Дерматолог предупредил его, что опухоль может оказаться злокачественной, и предложил удалить ее для последующего анализа.

«Я подумал, что, возможно, стоило бы немного поторопиться, если есть вероятность рака. На что он (врач — Прим. ред.) сказал: „Теперь это уже ничего не изменит. Единственное, что могло бы что-то изменить, — это если бы вы пришли раньше“. Для меня эта фраза звучала противоречиво. Время либо имеет значение, либо нет. Я даже на секунду подумал, не означают ли его слова „ничего не изменит“ то, что я все равно обречен», — вспомнил Чайлз.

После хирургического вмешательства ведущему сообщили, что опухоль действительно была злокачественной — плоскоклеточной карциномой. Сейчас риск рецидива отсутствует, однако Чайлз отметил, что ему предстоит внимательнее следить за состоянием кожи и здоровья в целом.

Он также упомянул, что подобные диагнозы нередко меняют жизнь. Ранее, например, другой британский журналист, Дэвид Коуэн, переживший рак полости рта, рассказывал о том, как болезнь стала переломным моментом в его судьбе.

Эдриан Чайлз известен в Великобритании как ведущий ток-шоу The One Show и утренней программы Daybreak. Кроме того, он долгие годы работал спортивным репортером на ITV Sport и сейчас ведет эфиры на BBC Radio 5.


