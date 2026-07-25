Российские вузы перейдут на обновленную систему образования до 2030 года

Все российские институты до 2030 года перейдут на обновленную систему высшего образования. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

При этом, по его словам, пилотный проект по переходу на новую систему образования уже запущен. На данный момент в нем участвуют 17 вузов страны.

Замглавы Минобрнауки отметил, что образование — консервативная сфера. Поэтому здесь важно действовать максимально аккуратно и последовательно, чтобы улучшить качество подготовки будущих специалистов в той или иной отрасли.

Впервые о том, что в российские вузы перейдут на новую систему образования, стало известно три года назад. В то время пилотный проект по модернизации системы был внедрен всего в шесть учебных заведений, включая Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС) и Московский авиационный институт (МАИ). Студенты, участвовавшие в программе, получили не только базовое высшее образование, но и специализированное высшее.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что в вузах России четыре предмета станут обязательными: «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык».

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