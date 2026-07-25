«От работы у меня панические атаки»: петербуржец пытался добиться лишения свободы

Осужденный на работы петербуржец попросился в тюрьму из-за панических атак

С необычной просьбой заменить 250 часов обязательных работ на лишение свободы обратился житель Петербурга по имени Андрей. Он попросил мирового судью изменить его наказание — за угрозу убийством. Мужчина объяснил свое желание оказаться в камере паническими атаками, которые якобы начались в период отбытия приговора в жилкомсервисе (ЖКС) № 1 Василеостровского района.

Об этом случае в Telegram-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее словам, Андрей отработал 96 часов, но потом перестал выходить на свои смены. И добился своего — уголовно-исполнительная инспекция обратилась в судебный участок с представлением о замене 154 оставшихся часов более строгим наказанием.

«Андрей пришел в суд и попросил заменить работы аж на лишение свободы, потому что от работы у него панические атаки… Судья заменила осужденному обязательные работы на… принудительные! Ибо труд облагораживает!» — написала Дарья Лебедева.

Представитель пресс-службы петербургских судов похвалила любителя угрожать другим за честность, но пояснила, что одной просьбы о заключении недостаточно. В просьбе Андрею отказали, и теперь ему придется как-то справляться с паническими атаками в течение 19 следующих дней. 10% от своего заработка мужчина отдаст в пользу государства, а остальное сможет потратить по своему усмотрению.

Уголовный кодекс (УК) РФ предполагает наказание за угрозу убийством в виде обязательных работ на срок до 480 часов. В некоторых случаях назначаются ограничение свободы до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, а также арестом до полугода или лишением свободы на срок до двух лет. Отягчающими обстоятельствами считаются политические мотивы, национальная вражда или публикация угроз в прессе или в интернете. В этих ситуациях придется провести в тюрьме или на работе до пяти лет.

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