В Индии обезумевший от горя внук прыгнул в камеру кремации за телом бабушки

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 93 0

Поступок мужчины шокировал других родственников.

Внук пригнул в в горящую печь крематория с телом бабушки

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Asianetnews: внук бросился в камеру кремации вслед за телом бабушки

В Индии во время траурной церемонии произошел шокирующий инцидент: 30-летний мужчина бросился в кремационную печь вслед за телом бабушки. Об этом сообщило издание Asianetnews.

Это произошло в округе Надия. Работники крематория, присутствующие на процессии, успели среагировать и оттащить молодого человека от печи, тем самым, предотвратив его смерть. Он получил серьезные ожоги и был доставлен в ближайшую больницу. Больше о его состоянии ничего неизвестно.

По данным News9, случившееся повергло в шок других членов семьи. Траурная церемония проходила нормально. До своего прыжка мужчина не подавал никаких признаков эмоционального истощения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии в морозильной камере было обнаружено тело 37-летней Кэролин Барраклаф. В убийстве подозревают супруга погибшей. Полиция уже его задержала и предъявила обвинение. Пара воспитывала троих детей.

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