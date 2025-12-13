Старение пересматривается: тело проходит больше этапов, чем считалось раньше

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Разные органы и системы изнашиваются неравномерно.

Как происходит старение организма

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

The Guardian: тело проходит больше этапов, чем считалось раньше

Старение организма происходит не плавно, а скачкообразно — новые данные показывают, что у человека существует несколько биологических «переломных точек». Об этом сообщает The Guardian.

Старение поэтапно

Старение часто воспринимают как медленное и равномерное угасание, однако современные исследования показывают: этот процесс развивается поэтапно и может ускоряться в определенные моменты. Ученые отмечают, что многие люди ощущают внезапные изменения — от резких болей до ухудшения памяти — и наука постепенно находит объяснения этим скачкам.

За последние десять лет появились данные, подтверждающие, что разные органы и системы стареют неравномерно. Долгие периоды стабильности могут сменяться краткими фазами стремительных биологических изменений. Эти результаты дают надежду на создание антивозрастных препаратов, но одновременно заставляют пересмотреть само понимание старения как динамичного и многослойного процесса.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что развитие и старение мозга можно разделить на пять этапов. Переломные точки приходятся примерно на 9, 32, 66 и 83 года. Особое внимание авторы уделили продолжительному «подростковому» этапу — от девяти до 32 лет, когда связи между различными отделами мозга продолжают укрепляться дольше, чем считалось ранее.

Биологические скачки

Другие крупные исследования также выявили всплески старения в различных системах организма. Ученые отмечают:

  • ускоренное старение многих органов примерно в 50 лет;
  • изменения метаболизма и других функций организма — около 44 и 60 лет;
  • четыре отдельные стадии старения кожи;
  • две фазы старения иммунной системы.

Авторы связывают этот научный прорыв с «омиксной революцией» — возможностью быстро анализировать огромные массивы данных о белках, ДНК, РНК и других молекулах. Существенно выросли и объемы финансирования исследований старения, что отражает общий процесс старения населения.

Однако масштаб некоторых исследований пока невелик: например, широко цитируемая работа Стэнфордского университета, выявившая переломные точки в 44 и 60 лет, включала всего 108 участников. Поэтому точные возрастные «границы» могут уточняться.

Тем не менее общая картина становится очевидной: старение человека не протекает линейно.

Что это означает

Если организм стареет рывками, возникает вопрос: можно ли вмешаться в эти переломные моменты и замедлить процесс? Многие технологические магнаты уже инвестируют в разработку экспериментальных антивозрастных методик, однако, как отмечает The Guardian, такая стратегия может оказаться недостаточно эффективной.

По мнению ученых, гораздо важнее сосредоточиться на сохранении здоровья, а не на борьбе со старением как таковым. Авторы исследования подчеркивают: обнаруженные этапы развития мозга нельзя трактовать исключительно как признаки упадка — это естественные фазы эволюции организма.

По мере того как наука продвигается вперед, открываются возможности точнее применять известные методы профилактики болезней — от ранней диагностики рака до корректной медикаментозной терапии.


