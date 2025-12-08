Можно, но чуть-чуть? Названы продукты, способные заменить вредные сладости

Нутрициолог Попова: вместо сладкого можно есть орехи и пастилу без сахара

Промышленные десерты содержат избыточное количество добавленного сахара и калорий, что отражается не только на массе тела, но и на работе ключевых систем организма. Об этом во время беседы с 5-tv.ru сообщила дипломированный семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова.

Эксперт отметила, что сахар формирует устойчивую зависимость от сладкого и может усиливать нарушения микрофлоры кишечника. В этой связи она порекомендовала не исключать десерты полностью, а переходить на более безопасные альтернативы.

«Ключевая проблема промышленных сладостей — это высокое содержание добавленных сахаров и излишек калорий, что влияет не только на вес, но и на работу всех систем нашего организма — и сердечно-сосудистую, и нервную, и, конечно же, гормональную. И решение не в полном отказе, а в грамотной замене», — заявила Попова.

По ее оценке, в основе правильного подхода лежат три принципа. Первый предполагает использование природных источников сладости — фруктов, ягод, сухофруктов и фруктовых пюре, где сахар сочетается с клетчаткой и усваивается медленнее. Второй связан с изменением состава десертов, включая замену белой муки на овсяную, миндальную или кокосовую, а также использованием орехов, семян и натуральных добавок без сложной термической обработки.

Третий принцип касается предварительной подготовки полезных альтернатив. Специалист порекомендовала держать под рукой орехи, пастилу без сахара или батончики на основе фиников.

«Можно разрешить себе одну-две дольки темного шоколада с содержанием какао не менее 70%. Это также удовлетворит вкусовые рецепторы без вреда для здоровья», — подчеркнула эксперт.

