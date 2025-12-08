Фирма «Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок

Лилия Килячкова
Это связано с высоким спросом у аудитории.

Мелодия возобновила выпуск виниловых пластинок

Фото: ITAR-TASS/ТАСС

Фирма «Мелодия» возобновляет выпуск виниловых пластинок на своем производстве в Новосибирске из-за высокого спроса аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе фирмы.

«Фирма Мелодия» до сих пор ассоциируется у большинства наших соотечественников с виниловыми пластинками. Возрождение производства под брендом «Мелодия» — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране», — прокомментировал генеральный директор фирмы Андрей Кричевский.

Первой пластинкой нового производства стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х годов, которую разработали врачи санатория в Ялте. Также в партию вошел релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac и альбом казахского ВИА «Дос-Мукасан».

Граммофонные пластинки были напечатаны в 2025 году. Матрицы произведены с оригинальных мастер-лент. Звукорежиссером реставрации и ремастеринга выступил Максим Пилипов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard. У композиции более двух миллионов ежемесячных слушателей на Spotify.

