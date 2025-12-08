В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете

Блогер из Саратова привлекла к себе внимание полиции и органов опеки. Ради лайков она подвергла опасности собственного сына. Женщина засунула ребенка в вакуумный пакет и стала выкачивать из него воздух. Ролик вызвал волну гнева в соцсетях, его быстро удалили, однако было уже поздно.

Чем закончилась эта история и на что еще готовы поставщики контента, чтобы привлечь подписчиков, выяснил корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Игра, которая зашла слишком далеко, или наглядный пример того, как интернет-хайп становится угрозой для жизни.

Видимо, ради просмотров женщина засовывает ребенка в герметичный пакет для хранения вещей и оттуда с помощью насоса откачивает воздух. Мальчик не может дышать и начинает просить о помощи.

Это видео выложила мама мальчика — 36-летняя Анна Сапарина. Как ни удивительно, она ведет популярный блог о материнстве. И, похоже, считает такой контент уместным для своего зрителя.

Хотя изначально шутка казалось Анне смешной. Девушка задумалась о последствиях только после резонанса в сети.

«Задача родителей — объяснить детям то, что подобные игры опасны, потому что в последующем ребенок может пойти к своим друзьям, рассказать, что вот мы так весело проводили время с мамой, вот давайте попробуем, и уже не окажется адекватной взрослой помощи», — рассказал врач-педиатор Валерия Бондаренко.

«Взрослый ведет себя примерно как ребенок. В этом случае взрослый не был в состоянии отвечать за своего ребенка. Тут уже опека скорее всего заинтересуется», — отметила психолог Анастасия Морозова.

Теперь семьей заинтересовались и правоохранители. Прокуратура уже проводит проверку.

«Ее действия могут быть сквалифицированы по статье 156 Уголовного кодекса. 1.37 данная статья предусматривает штраф до 100 тысяч рублей, это минимальное наказание, или лишение свободы до трех лет», — заявила адвокат Юлия Нитченко.

Но даже наказания не пугают авторов таких видео. Для них нормально — кинуть двухмесячного ребенка в сугроб, ударить сына или заставить целовать манекен.

Это уже превратилось в отдельный медиажанр. Низкопробный, шумный, но почему-то очень живучий.

Потому что всегда найдутся зрители, которым интересно посмотреть, как кто-то делает то, на что в нормальной жизни никто бы не рискнул. Люди смотрят, комментируют, репостят — и тем самым поднимают рейтинг подобного контента.

Чем выше рейтинг, тем больше зарабатывают сами блогеры.

«Цель одна — заработать больше денег. То есть ради денег я готова, в данном случае вот эта дама, готова на все. Даже на это. Последствия, какие будут у ребенка, конечно, никто никогда не просчитывает», - заявил психиатр Михаил Барышев.

Такие родители даже не задумываются, что травмируют собственных детей. Для них это всего лишь «безобидный контент». Но стоит вмешаться правоохранительным органам — и сразу появляется раскаяние. Каждый раз становится ясно: они знали, что переходят границы, просто думали о просмотрах, а не о здравом смысле.