Путин заявил, что изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для россиян

Изменения в жилищно-коммунальной сфере пока недостаточно заметны для граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя результаты социологических опросов.

«По мнению людей пока не столь ощутимы изменения в ЖКХ в создании безбарьерной среды, поэтому прошу правительство совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов», — заявил президент.

При этом, как отметил Путин, в ряде направлений граждане стали чаще отмечать положительные сдвиги. Речь идет о состоянии автомобильных дорог, развитии внутреннего туризма, качестве среднего, профессионального и высшего образования, а также расширении электронных государственных сервисов.

«Возросла и оценка уровня благоустройства. Так, в уходящем году 42% жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды. Это на 5% больше, чем годом ранее», — подчеркнул президент.

