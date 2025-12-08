Путин не исключил снижение инфляции до 6% по итогам 2025 года

Рост ВВП РФ по итогам года составит около 1%, инфляция — около или ниже 6%, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике.

В РФ созданы условия, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, отметил президент. Экономический рост должен охватывать все субъекты РФ, добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прямую линию с президентом уже поступило свыше ста тысяч сообщений, хотя прием вопросов начался лишь вчера. Большинство обращений связано с социальной политикой и проблемами в сфере ЖКХ. Второй по значимости блок — вопросы о ходе СВО и поддержке военнослужащих.

Граждан также волнуют экономические процессы в стране. Сейчас в колл-центре задействовано более 90 добровольцев из 40 российских регионов. Кроме того, в этом году значительно усилена роль нейросети, которая помогает обрабатывать поступающие вопросы.

