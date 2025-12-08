«Историческая задача»: Путин о приумножении российского народа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Рождаемость в РФ продолжает снижаться из-за объективных факторов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Путин назвал основной задачей приумножение российского народа

Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей сбережение и приумножение российского народа. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Путина, рождаемость сокращается из-за объективных факторов, однако необходимо выдержать ориентир на приумножение народа.

«Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и преумножении нашего народа… Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан — все это ключевые направления наших совместных с вами усилий», — сказал Путин.

Президент отметил, что проблемы демографического развития нужно решать через национальные проекты. Они должны быть направлены на создание новых возможностей для людей всех поколений, а также на повышение благополучия семей с детьми.

«Демографические аспекты учтены в национальных проектах… Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях», — объяснил российский лидер.

Путин также призвал проанализировать действующие демографические меры поддержки в отдельных регионах РФ и распространить лучшие из них на общенациональный уровень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме предложили сократить рабочую неделю для работающих родителей. Инициатива предусматривает изменение Трудового кодекса, чтобы сотрудники могли уделять больше времени детям, не теряя в доходах.

