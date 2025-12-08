«Историческая задача»: Путин о приумножении российского народа

Рождаемость в РФ продолжает снижаться из-за объективных факторов.
Путин назвал основной задачей приумножение российского народа
Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей сбережение и приумножение российского народа. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Путина, рождаемость сокращается из-за объективных факторов, однако необходимо выдержать ориентир на приумножение народа.
«Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и преумножении нашего народа… Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан — все это ключевые направления наших совместных с вами усилий», — сказал Путин.
Президент отметил, что проблемы демографического развития нужно решать через национальные проекты. Они должны быть направлены на создание новых возможностей для людей всех поколений, а также на повышение благополучия семей с детьми.
«Демографические аспекты учтены в национальных проектах… Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях», — объяснил российский лидер.
Путин также призвал проанализировать действующие демографические меры поддержки в отдельных регионах РФ и распространить лучшие из них на общенациональный уровень.
