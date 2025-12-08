«Учимся отвечать за слова»: Виктория Боня прокомментировала иск к Авроре Кибе

Виктория Боня прокомментировала иск к Авроре Кибе

Телеведущая Виктория Боня заявила, что судебное разбирательство может научить Аврору Кибу — невесту народного артиста РФ Григория Лепса — отвечать за произнесенные слова. Об этом сообщает Super.ru.

Ранее стало известно, что Кузьминский суд Москвы принял к производству иск Бони к Кибе. Телеведущая подчеркнула, что не боится возможных претензий к собственным высказываниям, поскольку лишь цитировала материалы прессы со ссылкой на источник.

«Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Говоря об этом персонаже, я лишь цитировала издание со ссылкой на него. Этот персонаж будет учиться на своих ошибках», — сказала Боня

Конфликт между двумя звездами разгорелся после высказываний Бони в шоу «Злые языки», где она затронула материальное положение Кибы. Возлюбленная Лепса резко отреагировала на замечания блогера, обвинив ее в неприглядных поступках, в том числе в оказании интимных услуг, и усомнившись в профессиональной компетентности телеведущей. После этого Боня потребовала от Кибы публичных извинений.

В материалах суда говорится, что Боня требует защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию. При этом сумма исковых требований не указана.

