В Челябинске подростки выстрелили мужчине в лицо из ракетницы во дворе дома
Во время инцидента пострадавший искал что-то в палисаднике.
Во дворе жилого дома в Челябинске подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы. Факт произошедшего подтвердили URA.RU в пресс-службе городской полиции.
В результате инцидента пострадавший получил травму глаз. В ведомстве уточнили, что сигнал о случившемся поступил из медицинского учреждения, куда доставили мужчину. На данный момент сотрудники устанавливают участников происшествия и проводят проверку.
Согласно предварительным данным, мужчина вместе с женщиной что-то искали в палисаднике возле дома. В этот момент к ним подошла группа подростков и поинтересовалась, чем они занимаются. Затем неожиданно раздался выстрел, после которого мужчина закричал от боли. Момент инцидента зафиксировала камера домофона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве из-за взрыва петарды пострадал 12-летний мальчик. У него диагностировали ожог третьей степени, а такжен травмы в области грудной клетки и рук. Петарду мальчику дали друзья.
