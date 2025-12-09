В Челябинске подростки выстрелили мужчине в лицо из ракетницы во дворе дома

Во дворе жилого дома в Челябинске подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы. Факт произошедшего подтвердили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

В результате инцидента пострадавший получил травму глаз. В ведомстве уточнили, что сигнал о случившемся поступил из медицинского учреждения, куда доставили мужчину. На данный момент сотрудники устанавливают участников происшествия и проводят проверку.

Согласно предварительным данным, мужчина вместе с женщиной что-то искали в палисаднике возле дома. В этот момент к ним подошла группа подростков и поинтересовалась, чем они занимаются. Затем неожиданно раздался выстрел, после которого мужчина закричал от боли. Момент инцидента зафиксировала камера домофона.

