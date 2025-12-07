На востоке Москвы из-за взрыва петарды пострадал 12-летний мальчик

Айшат Татаева
На месте происшествия работают медики.

Из-за взрыва петарды пострадал 12-летний мальчик

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Петарда взорвалась в руках у 12-летнего мальчика на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По словам собеседника, петарду ребенку дал друг. У пострадавшего — ожог третьей степени, а такжен травмы в области грудной клетки и рук.

На месте происшествия работают врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Прокопьевске Кемеровской области двое подростков совершили убийство женщины, заявили пресс-служба МВД Кузбасса в Telegram.

Тело 36-летней женщины было найдено в подвале одного из домов города. По предварительным данным следствия, преступление совершили 14-летняя дочь погибшей и ее 16-летний знакомый.

