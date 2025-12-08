«Это выбор не мой»: Татьяна Буланова об избранницах своих сыновей
У певицы двое наследников. Старшему Александру 32 года, младшему Никите — 18 лет.
Татьяна Буланова не вмешивается в личную жизнь сыновей
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова не вмешивается в личную жизнь своих сыновей. Об этом исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии «Звезды Дорожного радио».
По словам Булановой, она знакома с избранницами наследников, и они ей очень нравятся. При этом, даже если бы певицу не устраивал выбор сыновей, она бы не стала влезать в их отношения.
«Я понимаю, что это выбор не мой, все-таки выбор моих сыновей, и если мне что-то не понравится, ну, если допустим, человек непорядочный, я, наверное, ну, как-то постараюсь своему ребенку сказать об этом… Но девчонки хорошие, поэтому вообще вопросов нет», — говорит Буланова.
Кроме того, артистка заявила, что если вдруг возлюбленная ее младшего сына забеременеет, то она будет рожать.
«Рожать… Ну, если так случится, то так будет… У меня у самой никогда в жизни не было абортов, и поэтому, если это случится, ну, значит, Бог так решил», — сказала Буланова.
У Татьяны Булановой двое сыновей. Старшему наследнику от первого брака с Николаем Тагриным Александру 32 года. Младшему сыну Никите 18 лет, его отцом является известный футболист «Зенита» Владислав Радимов.
