Кот Ларри не вошел на Даунинг-стрит после визита Зеленского

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

Главный мышелов британской резиденции продемонстрировал необычную реакцию.

Кот Ларри не вошёл на Даунинг-стрит после визита Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Кот Ларри, исполняющий обязанности главного мышелова резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, отказался заходить в здание после прибытия главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщили очевидцы инцидента.

На опубликованных кадрах видно, как кот находился у входа и ожидал открытия двери. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вышел на улицу для встречи иностранного лидера. После того как кот заметил, что оба направляются внутрь резиденции, он резко развернулся и быстро покинул крыльцо.

Кот Ларри ранее уже привлекал внимание подписчиков в социальных сетях. В одном из сообщений в X (бывший Twitter) он извинился за то, что проспал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В другой записи аккаунт от лица питомца обращался к пользователям из Великобритании, предлагая им «спокойно идти спать» и обещая следить за событиями в США. Также отмечалось, что кот пообещал сообщить, если «что-то пойдет не так».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще известно о коте Ларри с Даунинг-стрит.

