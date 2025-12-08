«Служение искусству»: Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 80-летием

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 42 0

Российский лидер пожелал артисту доброго здоровья и успехов.

Владимир Путин поздравил Евгения Стеблова с днем рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РФ Евгения Стеблова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня Ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности», — отметил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин пожелал Стеблову доброго здоровья, вдохновения и успехов.

Евгений Стеблов родился в Москве в 1945 году. Еще во время учебы в Театральном училище имени Щукина он снялся в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Роль Саши Шаталова принесла ему всенародную любовь. Также в копилке артиста такие фильмы, как «По семейным обстоятельствам», «Собака Баскервилей» и «Не ходите, девки, замуж».

Также Стеблов известен многолетним служением в театре Моссовета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил своего коллегу из Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:26
Макрон заявил о рычагах влияния Европы по украинской теме
1:15
МИД России оценил новую стратегию США
0:54
Силы ПВО России уничтожили 11 беспилотников ВСУ за шесть часов
0:33
Путин подписал указ о ротации в СПЧ
0:15
Ешь и худей: как грамотно планировать свой рацион
23:52
«Служение искусству»: Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 80-летием

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Серьезное нарушение: женщину уволили за слишком ранние приходы на работу
«Я обречен»: известный телеведущий раскрыл страшный диагноз
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео