«Служение искусству»: Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 80-летием

Владимир Путин поздравил актера Евгения Стеблова с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РФ Евгения Стеблова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня Ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности», — отметил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин пожелал Стеблову доброго здоровья, вдохновения и успехов.

Евгений Стеблов родился в Москве в 1945 году. Еще во время учебы в Театральном училище имени Щукина он снялся в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Роль Саши Шаталова принесла ему всенародную любовь. Также в копилке артиста такие фильмы, как «По семейным обстоятельствам», «Собака Баскервилей» и «Не ходите, девки, замуж».

Также Стеблов известен многолетним служением в театре Моссовета.

