Соседи мешали: в Подмосковье мужчина до смерти забил молотком женщину и ее ребенка

По данным следствия, причиной жестокой расправы могла стать бытовая ссора: мужчина жаловался на то, что сын соседки слишком шумно играл.

В Подмосковье мужчина до смерти забил молотком женщину и ее ребенка

Чудовищная история из Подмосковья, где в спальном районе местный житель до смерти забил молотком соседку и ее шестилетнего сына. Шокирует причина жестокой расправы, оказывается, соседи просто мешали, ребенок этажом выше постоянно бегал и шумно играл. Причем раньше подозреваемый разместил на своей странице вот такое видео, которое воспринималось словно шутка, но только до сегодняшнего дня.

«Поздравляю с днем рождения, желаю добра, здоровья, чтобы соседки не бесили, жили тихо. Но у меня у меня есть одна традиция, о которой ты не знаешь. Если ты не нырнешь лицом в торт, то я убью ее», — говорит подозреваемый в видеоролике.

Сейчас эти слова звучат зловеще. Сам подозреваемый пока никаких показаний не дает, и не исключено, что ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее, писал 5-tv.ru, на популярном туристическом пляже в Китае мужчина убил троих человек.

