У кота из премьерской резиденции хотя бы девять жизней. А вот сколько возможностей осталось у главы киевского режима Владимира Зеленского?

Вот он в Европе, и в это же время New York Post выходит с заголовком, который потом даже процитировал американский президент: «Импотентные европейцы могут только злиться, пока (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп отодвигает их от соглашения по Украине». Тему продолжит обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

И елку нарядили, и красную дорожку расстилают — встречают по-прежнему как героя.

«Мы вместе с Украиной и поддерживаем вас в этом конфликте и переговорном процессе, чтобы обеспечить прочный и справедливый мир», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

А могли бы и за шкирку, наконец, взять и ткнуть известным местом за коррупцию. Парадокс только в том, что хозяева вместо этого накладывают «добавку», наивно полагая, что это и есть их «главный козырь» в украинском конфликте.

«У нас много карт на руках. Это и финансирование, и поставки оборудования, и сопротивление Украины в этой войне, и то, что российская экономика начинает испытывать давление после недавних санкций Европы и США», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

А кто в итоге сидит, поджав хвост и закусив губу? Подавленный и раздавленный Зеленский. Лондонский саммит еще сильнее отображает его несамостоятельность. Мирный план есть у всех, кроме него.

«Я разговаривал с украинскими политиками, в том числе с Зеленским. Должен сказать, я разочарован — он до сих пор не прочел наши предложения. Украинцы в восторге от этого плана, Россия согласна, и только он до сих пор не прочитал его», — сказал Трамп.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог говорит о финальном отрезке, на котором осталось всего-то несколько ключевых препятствий вокруг Донецка и Запорожской АЭС, судя по его словам.

«Я считаю, что мы в последних десяти метрах пути к завершению этого конфликта. Мы фактически уперлись в пару ключевых вопросов», — отметил Келлог.

Посол Украины в США раскрывает еще больше деталей последней встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем Трампа, спецпосланником и Джаредом Кушнером. Спор не столько о территориях, а о том, как именно об этих потерях начать говорить вслух.

«Мы провели шесть или почти семь часов, обсуждая главным образом территориальный вопрос: где должны прекратиться боевые действия и как должны звучать формулировки по территории в проекте плана», — сказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Но дойдет ли принятие поражения до «европейской тройки»? Макрон и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выскальзывают из офиса Стармера без комментариев, а Зеленского уже поджидают в Брюсселе, чтобы и там за закрытыми дверями поддержать свой «любимый» режим традиционного саботажа мирных усилий.

«Есть слово, которое лучше всего описывает этот бушующий абсурд, эту оргию фейковых новостей о войне на Украине. Это — страх мира, паника перед миром. Или энтузиазм, одержимость войной с налитыми кровью глазами», — говорит главред швейцарского портала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

Ну а за деньгами все дороги уже ведут не в Лондон, а в Германию. Немецкая пресса пишет об опасениях Мерца — и они не про российскую угрозу, а о том, что в будущем году ФРГ в одиночку придется платить по украинским счетам.

На четвертый год все они подходят экономически истощенными и политически раздробленными. Один из депутатов немецкого Бундестага с точностью указывает на незавидное место евробюрократии в переговорном процессе.

«Еврократы в Брюсселе остаются в стороне. Они жалуются на то, что сидят, в буквальном смысле, за детским столом. Они сами себя туда загнали, потому что никогда не предлагали, как можно положить конец этому конфликту», — указал сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Возле ведомства федерального канцлера прямо под окнами Мерца, хоть он и отсутствовал, — одиночный пикет с плакатами, на котором поменяли местами всего несколько букв. Но, впрочем, настроения в обществе — и немецком, и любом другом — и так понятны.

