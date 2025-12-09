«Резко поменялось»: Филипп Киркоров о взрослении своей дочери Аллы-Виктории

Киркоров заявил, что его дочь Алла-Виктория справилась с переходным возрастом

Дочь народного артиста РФ Филиппа Киркорова Алла-Виктория за прошедший год справилась с переходным возрастом и стала интеллектуальной девушкой. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год», который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

«Она повзрослела. Как-то мы быстро завязали с этим странным возрастом, когда все мы отрицаем, все не принимаем, ничего не хотим. „Не хочу учиться, хочу жениться“. Вдруг как-то в этом сезоне все резко у нее поменялось», — признался исполнитель.

Кроме того, по словам Киркорова, его дочь в свои 14 лет демонстрирует интеллект, свойственный, скорее, взрослому человеку. Певец заявил, что с подростком уже сейчас можно обсудить многие серьезные темы.

«Я смотрю, просто совершенно взрослая, понимающая, умная, разумная, интеллектуальная девушка, с которой интересно общаться», — поделился селебрити.

В то же время пользователей сети недавно взбудоражила история о том, что Алла-Виктория обиделась на своего отца из-за того, что он подарил клатч от известного бренда не ей, а своей подруге. Источники из окружения исполнителя уточнили, что подросток не разговаривала со своим отцом в течение нескольких дней. Причем простила «провинившегося папу» она только после того, как он пообещал ей сделать шикарный подарок на Новый год.

Ранее Филипп Киркоров в беседе с 5-tv.ru рассказал, как его дочь Алла-Виктория любит отмечать свой день рождения.

