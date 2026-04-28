«Я боюсь за дочь»: в Польше возмутились освобождению серийного маньяка

В Польше возмутились освобождению маньяка, нападавшего на женщин с трубой

В Польше резко отреагировали на освобождение серийного преступника Хенрика Р., известного по прозвищу Łomiarz (Ломарь). Его выход из тюрьмы после полного отбытия срока вызвал волну страха и возмущения среди жителей, пишут польские пользователи в соцсетях.

В 1990-х Хенрик Р. нападал на женщин и бил их по голове обрезком трубы. Жертвами стали десятки человек, пятеро погибли. Особое беспокойство вызвало то, что после первого освобождения в 2008 году он, как сообщалось, вновь совершил похожее нападение.

«Это возмутительно и недопустимо — освобождать человека, который скорее всего снова будет искать себе жертв. Я уже боюсь выходить на улицу и боюсь за свою дочь. Будет ли суд и прокуратура отвечать вместе с ним за его очередные преступления», — написала на платформе X пользователь Магдалена Ковнацкая.

Другие комментаторы также пишут о тревоге за безопасность близких.

«Неужели в Варшаву возвращаются времена, когда женщина вечером не может выйти из дома без сопровождения, не опасаясь получить удар по голове трубой?» — написал на той же платформе пользователь Гжегож Тритка.

Несмотря на освобождение, польские власти намерены контролировать передвижения преступника. Как сообщил судья Гжегож Гала, Хенрик Р. обязан носить электронный браслет, передающий данные о его местоположении круглосуточно. Кроме того, ему предписали пройти специализированную терапию против агрессивного и антиобщественного поведения.

Во время расследования его преступлений полиция создала специальную группу «Амнезия» — такое название появилось из-за того, что многие пострадавшие после ударов не могли вспомнить детали нападений.

Первое преступление, связанное с Хенриком Р., было зафиксировано в марте 1992 года. После ареста в 1993-м его приговорили к 15 годам заключения. В общей сложности за решеткой он провел более 30 лет.

Известно, что самой молодой жертве было 22 года, самой пожилой — 88 лет. Большинство пострадавших составляли женщины среднего и старшего возраста.

«Я ненавижу женщин, это сильнее меня. Когда я вижу женщину, я думаю: ее нужно ликвидировать», — признался преступник во время одного из допросов.

