Грозит штраф: россиян предупредили о наказании за жарку шашлыка на балконе

Екатерина Чумоватова

Приготовление блюда разрешено только на специально отведенных зонах.

Чем грозит приготовление шашлыка на балконе причины

Адвокат, эксперт по земельному праву и вопросам недвижимости Наталья Шлуба рассказала в беседе с Газета.ру про места, где запрещено приготовление шашлыка. Она предупредила, что за несоблюдение правил грозит административное нарушение. 

Одним из опасных мест, по мнению адвоката, являются балконы и лоджии. Жарить блюдо в этих зонах запрещено правилами противопожарного режима. Их нарушение может создать прямую угрозу пожара, который способен распространиться на соседние помещения.

«Во дворах многоквартирных домов жарить шашлык тоже нельзя, если нет специально оборудованной зоны для барбекю, утвержденной решением общего собрания собственников. Такие площадки должны соответствовать противопожарным и санитарным нормам», — рассказала Наталья Шлуба.

Эксперт отметила, что на природных территориях действуют свои ограничения. В городских парках или же скверах приготовление шашлыка разрешено исключительно на специально отведенных зонах. Разводить огонь запрещено в лесных массивах, а также при сильном ветре и в период действия особого противопожарного режима.

За нарушение правил грозит предупреждение или административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима, который могут ввести местные власти, денежное взыскание составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как не наткнуться на штрафы и уголовную ответственность, жаря шашлык на даче. Неправильное разжигание мангала может грозить лишением свободы.

