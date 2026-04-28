Путин поручил правоохранителям жестко пресекать попытки диверсий и терактов

Российский лидер провел совещание по вопросам безопасности на выборах 2026 года.

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам самым решительным, жестким образом пресекать попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера.

«Я обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов: самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера», — отметил российский лидер в ходе совещания по вопросам безопасности на выборах 2026 года.

Как заметил глава государства, в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа.

«Я прошу руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно, понимая всю важность избирательной кампании текущего года для страны, для нашей политической жизни, общественной стабильности и единства общества», — добавил Владимир Путин.

Напомним, в 2026 году в России пройдут несколько крупных избирательных кампаний. Выборы в Государственную думу состоятся с 18 по 20 сентября. Также в этот день пройдут выборы глав ряда субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.

