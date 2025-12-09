Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на сборы в 2026 году

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 48 0

Все необходимые мероприятия обеспечит Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов России.

Призыв резервистов на военные сборы 2026 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году граждан России, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента, призывать на военные сборы будут тех, кто ранее проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, воинских формирований МЧС, Росгвардии, ФСБ и органов государственной охраны.

В документе указано, что мероприятия по призыву резервистов и проведению самих военных сборов должны обеспечить Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов России.

Кроме того, в указе прописаны два пункта под грифом «Для служебного пользования». Информация по ним не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность отправки резервистов на спецсборы для защиты объектов ключевой инфраструктуры страны. К этой категории относятся предприятия в сфере энергетики, объекты транспортной инфраструктуры, а также нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

