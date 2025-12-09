ЦАХАЛ осуществил атаку по тренировочному комплексу «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по учебно-тренировочному комплексу радикального движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом израильские военные сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ нанес удары по учебно-тренировочному комплексу, используемому подразделением „Радван“ организации „Хезболла“ для проведения тренировок и курсов подготовки террористов организации, предназначенных для планирования и осуществления террористических актов против военнослужащих ЦАХАЛ и гражданского населения Израиля», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на тренировочной базе обучали стрельбе из огнестрельного оружия. К тому же боевики проходили подготовку с целью овладеть и другими видами оружия.

Кроме того, еще несколько объектов «Хезболлы» на территории Ливана подверглись атаке ЦАХАЛ. В израильской армии сообщили о нанесении ударов по военным сооружениям радикального движения, среди которых и пусковая площадка.

В конце ноября Израиль нанес точечный удар по ливанской столице. Целью атаки стал начальник генштаба «Хезболлы», который непосредственно руководил наращиванием военных сил группировки.

