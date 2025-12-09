Десантники-зенитчики несут круглосуточное боевое дежурство, отвечая за противовоздушную оборону на участках активных боевых действий.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно сбивают дроны ВСУ
Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», входящие в состав 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Днепр», продолжают обеспечивать надежное прикрытие подразделений от воздушных атак и средств разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Десантники-зенитчики несут круглосуточное боевое дежурство, отвечая за противовоздушную оборону на участках активных боевых действий. Для отслеживания воздушной обстановки военнослужащие развернули специализированные посты наблюдения, позволяющие оперативно фиксировать и уничтожать летательные аппараты противника еще на подлете.
После получения команды расчеты ПЗРК приступают к поиску и ликвидации вражеских разведывательных беспилотников в максимально короткие сроки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
