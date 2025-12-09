От качества воды до температуры воздуха: в России вступили в силу первые ГОСТы на бассейны

В России вступили в силу первые ГОСТы на бассейны

С начала зимы все бассейны в России начали работать по новым правилам. Вступили в силу первые ГОСТы, которые содержат рекомендации по микроклимату бассейнов и услугам, которые оказываются на их территории.

Для посетителей же изменения должны привести к более безопасным и комфортным условиям посещения — от чистой воды до квалифицированных сотрудников. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев продолжил.

Мы словно проспали момент, когда физкультура снова стала мейнстримом. Летом, зимой, в парках, в тренажерке, стар и млад — ходят, бегают, плавают… Власти не спят: плавать в бассейнах теперь будем по новому ГОСТу.

Авторы нового ГОСТа при его подготовке не только прошлись по воде и оценили воздух, но и взмыли ввысь, вон туда, к системе вентиляции. Но не посмотреть, а послушать.

В результате регламентированы уровень шума от вытяжки, качество и температура воздуха, запрет самовольного использования инвентаря и — о, да, вот это понравится буквально всем — подогрев дорожек, по которым мы к воде идем.

«Во-первых, подогрев… Не простужаются, так как выходят босиком. Потом, если наливается вода, она быстрее высыхает, и это как бы меньше народ травмируется, не скользко», — заявила врач Вера Шипова.

Особое внимание, конечно, качеству воды. В частности, жесткие нормы по хлору. Много — плохо. Мало — тоже плохо.

«Для меня самым главным является, конечно же, содержание хлора в воде, потому что у большего количества детей появляются аллергии на хлор. И сложно работать, ребенку сложно посещать, в связи с тем, что в каких-то бассейнах переизбыток хлора, в каких-то — недостаток, разная реакция», — заявил тренер по плаванию Федор Пташкин.

«Если вода будет сдвинута в сторону щелочи, то она не будет достаточно обеззараживать, да и предотвращать это заражение. Если мы говорим о том, что PH будет не нейтрально, а сдвинута в кислую сторону, то это тоже очень важно для кожи, потому что кожа будет пересушиваться», — заявила Юлия Галлянова, врач-дерматолог, доктор медицинских наук.

В Росстандарте отмечают, что все это регламентировалось и раньше — старые ГОСТы, СанПиН, еще куча бумаг — но сейчас настало время свести все требования воедино и скорректировать.

«Документы вводятся в действие поэтапно и впервые формируют комплекс современных требований к услугам, микроклимату, системам безопасности и разметке бассейнов. Разработка была обусловлена необходимостью определения классификации услуг общих требований и требований безопасности, включая методы контроля и требования к квалификации персонала», — заявила Анастасия Каврусова, заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности Росстандарта.

О квалификации персонала отдельно. Раньше его проверяли, конечно, на соответствие, но от случая к случаю. Теперь строго — не реже раза в три года. И вот теперь подходим к главному: обязательно ли все это? Что будет, если не послушаются?

«В некоторых случаях, да, ГОСТ не является обязательным, но если вы претендуете на проведение каких-то важных мероприятий, оказание каких-то услуг, вы должны пройти сертификацию, и в этом случае ГОСТ является обязательным, то есть ваши услуги должны соответствовать ГОСТу. Также, если есть какие-то нарушения в оказании услуг, то неприменение ГОСТа может быть наказуемым», - отметил Виктор Горбачев, директор бассейна ГБУ Мегаспорт.

То есть, это как Windows мягко заставляет переходить на новую версию, прекращая поддержку старой. Так и здесь: вроде и не обязаны, но надо. Иначе люди уйдут к конкурентам. У которых пол теплый. И унесут с собой деньги. Но здесь еще одна проблема. На стадии проектирования все это можно заложить еще на берегу, а как быть с бассейнами, которые еще Брежнева помнят?

«Не всегда возможности есть на бассейне, потому что, если рассматривать в принципе вообще старые и новые бассейны, вот у нас достаточно современное оборудование, у нас возможности больше, а если возьмем старые бассейны, где не было реконструкции, то там они даже технически не могут реализовать некоторые требования», — рассказал Алексей Учайкин Владимирович, главный технолог ГБУ Мегаспорт.

Да какие там новые требования, скажем, в этом бассейне в Новосибирске? Какие теплые полы, от ржавчины бы избавиться. Введением нового ГОСТа федеральные власти хотят растормошить местные: делайте что-то, выделяйте деньги, модернизируйте. Поводы подумать будут и еще: на очереди ГОСТ на системы оповещения об опасности утопления. А с сентября будущего года выкатят требования к освещению.